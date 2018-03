MLS disputará Juego de Estrellas ante Juventus

La Major League Soccer hizo oficial que el Juego de Estrellas se disputará ante la Juventus de Turín el próximo 1 de agosto del presente año, en la cancha del estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

Mediante su cuenta de Twitter, la MLS publicó un video en el que se aprecia a varios jugadores de la Liga junto con la frase "This one's gonna be good".

This one’s gonna be good.



We’ll see you this August for the 2018 #MLSAllStar Game pres. by @Target, @juventusfc. pic.twitter.com/RiEiPnKpjK