Layún hace un llamado a la "no violencia"

Miguel Layún denunció en Twitter a la juguetería ToysRUs en Portugal por un decorado de muro con los letreros de México y Estados Unidos.

Posteriormente, el defensa del Porto lanzó un video explicando lo ocurrido; "quiero agradecer al gerente y a los trabajadores que se acercaron a mí para aclarar que no pretendían burlarse, la decoración es por el festejo del carnaval que se tiene en Portugal.

"Quiero agradecer a ToysRUs, que me hizo saber que no son las políticas ni la ideología de la empresa. Me dolería mucho que esto terminara en despido para alguno de los trabajadores, no fue la idea, simplemente transmitir que es importante el respeto, es un tema delicado que está afectando y generando problemas para muchas personas. Lo último que necesitamos es más incitación a la violencia".

Por último Layún, mandó un saludo para las familias mexicanas.