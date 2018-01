"Que esto pueda ser una historia a largo plazo": Layún para el Sevilla

Ciudad de México

A través de redes sociales, el Sevilla publicó una breve entrevista hecha a Miguel Layún tras su llegada, misma en donde el lateral mexicano describe a grandes rasgos la posición en donde se desempeña, además de los objetivos que tiene con la institución para el cierre de año.

"Hay que cerrar de buena manera el campeonato. Hay objetivos, que como equipo grande, me quedan claros, que es aspirar a los lugares de Champions, que son los sitios en donde este club merece y quiere estar. Después tenemos una competición fundamental, que es la semifinal de la Copa del Rey, que sin duda es un título que todos vamos a querer ganar", dijo Layún en entrevista.

Por otro lado, el ex lateral del América y del Porto destacó que quiere aspirara a lo más grande con el conjunto del Sevilla, puesto que su objetivo es luchar, competir ante sus compañeros, dar su mejor esfuerzo y aportar con el equipo, esperando que su historia sea a largo plazo.

"Siempre me gusta aspirar a lo más alto. Nunca he escatimado ante los sueños y en las aspiraciones que me he puesto a nivel personal. Mi objetivo es luchar, aportar, convencer a la gente y que esta sea pueda ser una historia a largo plazo", concluyó.

Asimismo, el Sevilla publicó una foto de bienvenida a Layún al equipo, la cual muestra una pequeña ficha técnica del lateral mexicano.