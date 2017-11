Michael Owen, de futbolista leyenda a jockey

El ganador del Balón de Oro en 2001, Michael Owen, cambió las chanchas de futbol, por los hipódromos de Turf. De acuerdo con el Diario Marca, el ex futbolista de Liverpool participará en una carrera benéfica para el Prince's Countryside Fund (empresa fundada para ayudar a asegurar un futuro mejor para los agricultores británicos).

Dress rehearsal for the big day...proud to be supporting these 4 great charities and thank you to everyone who has donated so far, especially @gowinglawukhttps://t.co/IZyx40cRdMpic.twitter.com/IRTWaFPb1x