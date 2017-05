¿Por qué en México obsesiona un partido de Champions?

Ciudad de México

Real Madrid y Juventus disputarán la Final de la UEFA Champions League 2016-17 en Cardiff el 3 de junio, partido de cerrojazo a la temporada europea que será uno de los más seguidos en el mundo; sobre todo, en un México que en años recientes es de los principales países consumidores de la competencia.

Pero, ¿de dónde nace o por qué nos gusta la Champions League en suelo tricolor? El sociólogo Mario Paul Pfeiffer charló con La Afición y ofreció una radiografía de lo que podríamos llamar '#mexichampion'.

"Lo primero que lo distingue es un amor incondicional al futbol, porque no se detiene a pensar por qué me gusta esto, por qué decido ver éste futbol que no representa nada para mí. También encontramos a éste mexicano que le gusta sentirse parte de un grupo que es ganador, y por eso le van a los mejores equipos de la Champions; el tercer punto sería un mexicano futbolero, que le gusta disfrutar de la compañía, los amigos, de la comunidad y esto lo hace en una relación directa con el futbol".

Aunque la pasión por una de las ligas más poderosas en el planeta encuentra explicación en el mero sentimiento de gozar futbol de élite.

"Hay pocos países donde el futbol no es el número uno y México no es el caso. A los verdaderos aficionados, de hueso colorado, que les gusta el futbol, le vayan o no a un equipo, tienen que ver esta liga porque es donde se encuentra el mejor talento; más allá de un análisis sociológico, es un análisis futbolero. Es la liga donde están los mejores jugadores y donde todos quieren ir. Para todo futbolista, su sueño es jugar una Champions League", continuó Pfeiffer.

Sin embargo, hay quienes, sin saber cómo se llaman los jugadores o hinchar por algún club, están al pendiente de la Champions; ¿razón?

"Esto no se ajusta a cualquier aficionado, hay muchos que no son tan asiduos al futbol, pero el hecho de que existan personajes y futbolistas de todo el mundo, que confluyan en una liga, generar otro fenómeno interesante, que es el de arraigo sentimental, porque tienes jugadores de tu país que, muy probablemente, juegan en tu selección; por lo tanto, están jugando en los equipos más importantes del mundo, y eso de alguna manera genera cierta simpatía, identidad con algunos clubes y hace que sientas este orgullo y estas ganas de mirar la Champions".

Además, existe otro punto para comprender ese amor por estar cerca de 'La Orejona', al menos a través de la pantalla; "de alguna manera fuimos bendecidos. Cuando en Europa empiezan los partidos, acá son las 13:45, la hora de la comida para la mayoría de los mexicanos. Estamos en el trabajo, saliendo de la escuela, y estamos justo a tiempo para la Champions".

Es decir, al fan nacional le gusta festejar en 'bola', con los cuates, gozar de ese momento de gloria con los suyos porque "la Final es la culminación de todo y te aseguro que lo verán en grupo. Es muy importante para el mexicano siempre, desde una perspectiva sociológica, disfrutar de estos momentos de celebración; incluso, pueden hacer referencia a nuestra cultura católica, nos encanta celebrar en grupo; entonces, por eso vemos la Champions en una cantina, en un restaurante o vamos a un bar, a pesar de que son las dos de la tarde; no deberíamos hacerlo, pero nos encanta convivir, y más si tiene que ver con futbol", explicó Mario Paul Pfeiffer.

¿Por qué podemos sentirnos agradados por otros clubes?

"Aquí se tienen que entender tres puntos: el marketing aquí en México ha crecido mucho con el fenómeno Champions; a principios de los noventa, las televisoras no hacían mucho ruido a la Champions, era casi todo en televisión de paga; ahora ya no es así, la pasan desde playoffs y algunos juegos de grupo comienzan a notarse en la televisión pública, y esto hace que sea toda una dinámica de integración".

Si bien la Liga MX seguirá con su nicho bien establecido, "ya empiezas a ver que más gente se aleja del futbol nacional para dedicarse a ver el futbol europeo", finalizó Mario Paul Pfeiffer, sobre el 'golpe' para algunos fans que fue el Chivas vs. Tigres por transmisión restringida.