En Rusia, México dependerá de Chicharito: Morientes

Javier Hernández no ha tenido una temporada sencilla con el West Ham, en la Premier League. Está claro que el delantero mexicano ha carecido de continuidad y que no se encuentra en su mejor estado de forma futbolística; sin embargo, a consideración de Fernando Morientes, que como el Chicharito, conoce la complejidad de marcar goles, señaló que las aspiraciones de la selección mexicana, en gran medida, pasarán por cómo llegue el ariete nacional a Rusia 2018.

"El tema del Mundial es muy complicado para cualquier selección, incluso para las que parten como favoritas, como Alemania, que fue campeona, Brasil, Argentina, la propia España, también va a ser un torneo difícil. A México le falta ese paso hacia adelante para meterse en la lucha por el título. Si Chicharito (Javier Hernández) está bien y todos los grandes jugadores que tengan, pueden dar ese paso hacia adelante. México se ha caracterizado por tener mucho talento, grandes jugadores, pero le hace falta dar ese paso en una competición importante a nivel Mundial".

Y en el mismo sentido, hablando de jugadores mexicanos que han dejado huella en Europa, Morientes recordó a Rafael Márquez, al que enfrentó cuando el zaguero militaba en el Barcelona y del que se expresó de inmejorable manera: "Recuerdos buenos porque fue un gran jugador del Barcelona ganando títulos y era un rival difícil así lo demostró en todos los lados y por eso es uno de los grandes estandartes. De todos los mexicanos pero la trascendencia de Márquez fue muy grande", comentó.

Sobre las aspiraciones de España en la siguiente Copa del Mundo, Morientes, que disputó dos de estos torneos con La Roja (1998 y 2002), apuntó que el combinado ibérico atraviesa una transición, un recambio generacional, por lo que no ha sido sencillo mantener cierta estabilidad: "No hace mucho la selección ganó varios títulos; ahora, las cosas son diferentes, aunque tienen un gran equipo, con jóvenes talentosos en todas las líneas. No será fácil repetir lo que hicieron otros".