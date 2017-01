El futbol está en crisis terminal: Mauricio Macri

Ciudad de México

Los dirigentes del futbol argentino insisten en condicionar la reanudación de los torneos, con la condición de que el Estado realice un aporte económico por la rescisión del ‘Futbol para Todos’; sin embargo, el presidente Mauricio Macri asegura que “el Gobierno no pondrá dinero para los clubes”.

Molesto con la situación que atraviesa la Asociación de Futbol Argentino (AFA), Macri diagnosticó como “terminal” la crisis del organismo.

“Nosotros no vamos a seguir poniendo plata. No sé cómo los dirigentes no previeron esta situación terminal”, mencionó Macri.

El jefe de Estado comparó al organismo con empresarios del ‘kirchnerismo’, que están en la mira de la justicia por no pagar impuestos.

“Tienen que pagar impuestos los Cristobal López, los Milagros Sala y los clubes de futbol”, aseveró.

“Espero que la AFA y los clubes abandonen la oscuridad y se transformen en instituciones transparentes, creíbles, confiables, que formen jóvenes para ser buenos deportistas”, agregó el presidente argentino.

En las oficinas de la AFA se llevará a cabo una reunión con dirigentes de la Primera B Nacional, en la que se podría declarar un paro en la liga por no contar con los medios económicos para reanudar su campeonato.

Actualmente, según el diario El Clarín, los clubes le deben a la AFA mil 150 millones de pesos argentinos y a los jugadores un estimado de 400 millones de pesos.