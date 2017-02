Hummels aseguró que conoce a su doble mexicano en foto

El defensa del Bayern Múnich, Mats Hummels fue cuestionado en su cuenta de Twitter, acerca de si conocía a su doble mexicano que está en la Liga MX, a lo que el zaguero respondió que no sabía del apodo, pero sí ubica al jugador de las Chivas, Oswaldo Alanís en fotografías.

“¿Sabías que hay un jugador con el apodo de "Mats Hummels mexicano" en la Liga Mexicana?”, preguntó el usuario @AllisonPMcC al jugador alemán.

@matshummels Did you know that there is a player with the nickname of "Mats Hummels mexican" in Mexican League?