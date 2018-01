Mujer árbitro acusa despido por ser madre

Ciudad de México

El futbol español se encuentra envuelto en un presunto problema de discriminación de género, debido a que la silbante María Luisa Arias Madrid imputó al presidente del Comité de Árbitros de la Federación de Futbol de Celta, de haberla despedido por llevar a su hijo de cinco años a los cotejos.

"Me dijeron que no podía dar el cien por cien ni estar todo lo disponible que ellos querían y que eso de que yo esté con un niño en un campo de futbol por las noches, que no" expresó la ex árbitro.

A lo cual, Federación de Fútbol de Ceuta –mediante el Comité de Árbitros- respondió a través de un comunicado de prensa que la destitución fue gracias a su desempeño laboral: "el cese de la indicada, Sra. Arias, no obedece a ninguna cuestión de género, simplemente a una cuestión actitud y aptitud".