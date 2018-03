Entrenadora de 92 años forma futbolistas en Perú

Ciudad de México

En Perú, una entrenadora de futbol de 92 años conocida como ‘La Vieja Dama’, no ha permitido que la edad sea un impedimento para convertir a niños pequeños en futbolistas.

María Angélica Ramos ha sido entrenadora por más de 49 años, de los cuales, más de 40 ha estado en el América Mini Sporting Club de Lima, donde alrededor de mil jugadores han pasado por su tutela.

“Llevó 40 años acá, pero cuando vivía en Barranco (distrito de Lima) yo ya tenía un equipo, ahí lo dejé cuando vine para acá”, explicó la longeva técnica, quien ha dedicado su vida a este deporte sin esperar nada a cambio. “Así que imagínate cuántos años en este deporte, sin recompensa de alguna clase, sin sueldo, ayudando a los niños”.

Sin embargo, no ha sido tan sencillo. María Angélica no tiene familia a su alrededor y los estragos de la soledad se han presentado últimamente. “Yo vivo sola, no tengo familia, no tengo hijos, no tengo a nadie. Antes no sentía la pegada, pero ahora sí, porque ya me he enfermado”.

Pese a esto, su amor al futbol la ha mantenido viva y su pasión por entrenar es tal, que considera que su partida llegará en algún terreno de juego. “Yo voy a seguir hasta cuando Dios quiera, yo no sé, pero yo pienso que me voy a morir en cualquier cancha”.