Marco Fabián abre posibilidad de renovación con Frankfurt

Ciudad de México

El mediocampista mexicano Marco Fabián declaró, en una entrevista efectuada por el canal alemán Hr-fernsehen, su deseo de continuar defendiendo los colores del Eintracht Frankfurt para el 2019, así como su anhelo de regresar a las canchas tras su larga ausencia por una lesión en la espalda.

"Me puedo imaginar quedándome con Eintracht, le debo mucho al club. Quiero lograr mucho con el Eintracht, quiero alegrar a las personas que me han estado apoyando por tanto tiempo" expresó el ex jugador del Guadalajara.

Fabián de la Mora fue operado en agosto del 2017 de la zona lumbar, luego de lastimarse mientras representaba a México en la Copa Confederaciones 2018; debido a ello, el ex de Cruz Azul se alejó de las canchas por lo que quedaba del año.

No obstante, Marco volvió a las prácticas en el pasado mes de diciembre; "he estado entrenando dos veces al día en las últimas semanas y me siento físicamente bien, fuerte y bien preparado. Me siento 100% en forma, pero el entrenador decide" sentenció.

Eintracht Frankfut ocupa el séptimo puesto de la Bundesliga, tan sólo a un punto del segundo lugar, asimismo, está en la disputa por un lugar en la Champions League 2018-2019. "Tengo que recuperar mi lugar en el equipo, lo que no será fácil, porque tenemos un gran nivel. Todos queremos cumplir el sueño de clasificar a una competición europea, por lo que no podemos relajarnos", finalizó Fabián.