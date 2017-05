“¿En qué mundo vivimos?”: Marc Bartra

Marc Bartra, jugador del Borussia Dortmund escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter lamentando lo ocurrido, tras el atentado en el Mánchester Arena después de haber finalizado el concierto de Ariana Grande.

"¿En qué mundo vivimos? ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? Me frustra no saber qué hacer para que todo esto termine de una vez y vivamos todos en paz", escribió Marc Bartra.

En qué mundo vivimos? Qué está pasando...?

What world do we live in? #WeStandTogether ⚫️ pic.twitter.com/LwmX4WpRzU