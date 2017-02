Pelea de Maradona con novia moviliza a policía en Madrid

Ciudad de México

La Policía Nacional y efectivos sanitarios del Summa acudieron al hotel Eurostars Mirasierra Suite, en Madrid, tras recibir un aviso de una "fuerte discusión" entre el exfutbolista argentino Diego Armando Maradona y su pareja, informaron fuentes policiales.

Las fuentes indicaron que tanto efectivos de la Policía como los sanitarios tuvieron que desplazarse hasta el hotel madrileño alertados sobre la discusión.

Al llegar al lugar, los médicos comprobaron que ni Maradona ni su pareja sufrían lesiones, de modo que se retiraron, mientras que la Policía, al comprobar que ninguno de los dos quería presentar denuncia, lo hizo poco después.

"Quiero decirle a todos que me encuentro en Madrid, disfrutando de mi familia, y esperando el partido del Napoli, por la Champions. Mi abogado Matías Morla se comunicó con las autoridades españolas. No hay ninguna denuncia y nadie le supo explicar el motivo de este show mediático", publicó el ex futbolista en su cuenta oficial en Facebook.

Maradona se encuentra en la capital de España con motivo del partido de Liga de Campeones que esta noche juegan el Real Madrid y el Nápoles, uno de los equipos con los que jugó en Europa durante su carrera futbolística.

En la noche del lunes, protagonizó un enfrentamiento en el hotel con un periodista de la Cadena Cope, según difundieron ayer varios medios de comunicación.