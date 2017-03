La Federación inglesa multa al ManU por indisciplina

Londres

La Federación Inglesa de Futbol (FA) ha multado este viernes al Manchester United con 23 mil euros (473 mil 800 pesos) por "mala conducta", después de la reacción desmesurada de sus jugadores durante el partido de cuartos de final de la FA Cup frente al Chelsea.

TE RECOMENDAMOS: "Yo no hubiera vendido a Chicharito": Mourinho



El pasado martes, el máximo organismo del balompié inglés abrió expediente al conjunto entrenado por José Mourinho por "no ser capaz de controlar a sus futbolistas" tras la expulsión del español Ander Herrera.



Michael Oliver, el árbitro del encuentro, fue rodeado por un grupo de jugadores del United después de que Herrera viera su segunda amarilla en el minuto 35 por una entrada sobre Eden Hazard.



"El Manchester United ha sido multado con 20 mil libras después de que el club aceptara la acusación de la FA por mala conducta y aceptara el castigo pertinente", informó la FA este viernes a través de un comunicado.



"Esta multa llega tras romper la regla E20(a) de la FA, por no poder controlar la conducta de sus jugadores en el minuto 35 del partido de cuartos de final de la FA Cup contra el Chelsea el lunes 13 de marzo de 2017", señaló el organismo en la nota.



El equipo de Old Trafford cayó por 1-0 -gol de N'Golo Kanté- en Stamford Bridge y fue eliminado de la Copa de Inglaterra en cuartos de final.