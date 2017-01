El Manchester United nombra a un responsable contra el terrorismo

Manchester, Inglaterra

El Manchester United se ha convertido este miércoles en el primer club deportivo en Inglaterra en contratar a tiempo completo a un responsable para luchar contra la amenaza terrorista.



El puesto de jefe de operaciones en el conjunto de Old Trafford recaerá en un antiguo inspector de la unidad especial de búsqueda de la Greater Manchester Police (GMP), según informa la cadena británica BBC.



El club informó del nombramiento en un foro celebrado recientemente en Mánchester, y llega en un momento en el que el United ha reforzado las medidas de seguridad en el estadio de Old Trafford en los días de partido.



Entre estas nuevas medidas se encuentran la inspección de los vehículos que entran en los aparcamientos del estadio y los cacheos a los que son sometidos los aficionados en los tornos de entrada al recinto.



En mayo del pasado año, el partido entre Manchester United y Bournemouth tuvo que ser suspendido y aplazado tras el hallazgo de un paquete sospechoso en los baños del estadio que acabó siendo un teléfono móvil conectado a las tuberías y olvidado durante un simulacro.



Además, en noviembre, dos aficionados se escondieron y durmieron en los baños del estadio de Old Trafford después de una visita guiada para asistir gratis a un encuentro.



Ambos fueron descubiertos la mañana siguiente, unas horas antes del partido (1-1), durante una inspección rutinaria. La seguridad del recinto los entregó a la policía, que decidió finalmente no arrestar a los hombres.



El Manchester United confirmó que ninguno de los dos seguidores supuso una amenaza para la seguridad del recinto, puesto que ambos pasaron un exhaustivo control de metales antes de iniciar la visita guiada.