Manchester United recuerda a fallecidos a 60 años del accidente en Múnich

El Manchester United conmemorará el 60 aniversario de la tragedia de Múnich, la cual cobró la vida de 23 personas, entre ellas ocho jugadores de aquel equipo, el cual era conocido como los 'Busby Babes'.

We will never forget. #FlowersOfManchester

A través de sus redes sociales y de su página del internet, el equipo compartió fotos del aquel conjunto y del Old Trafford con el reloj puesto a las 15:04 horas, la cual conmemora el momento del accidente. Asimismo se publicó un breve video con imágenes de los ocho futbolistas que murieron en el incidente.

Asimismo, aficionados de los 'Red Devills' se reunieron para realizar ofrendas florales y entonar cánticos en conmemoración los 60 años del accidente aéreo.

Today's memorial service at Old Trafford is due to begin at 14:40 GMT.