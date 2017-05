El Manchester City homenajea en la nueva camiseta al equipo campeón en 1968

El Manchester City ha presentado este miércoles el diseño de su primera equipación para la próxima temporada 2017/2018, en la que se rinde homenaje "al conjunto que bajo el liderazgo de Joe Mercer se coronó campeón de liga en la campaña 1967/1968, hace 50 años".



El equipo de Pep Guardiola, que continúa con la firma estadounidense de ropa deportiva Nike, mantiene el color azul cielo clásico en la zamarra, al igual que su principal patrocinador, la aerolínea emiratí Etihad Airways.



Este año, sin embargo, el club cuenta con un nuevo patrocinador en la manga, la empresa de neumáticos Nexen Tire, que estará presente en los partidos de la Premier League.



Esta última equipación, que ha tenido una gran acogida entre los seguidores, incluye el cuello redondo y adornos blancos en la camiseta, pantalones de color blanco, y pequeños detalles morados en las medias, a imagen de la que lució el City campeón de liga de hace 50 años.



"Hemos trabajado muy duro para hacer un fútbol rápido, emocionante y ofensivo, y tenemos ganas de ganar para nuestros aficionados", expresó el alemán Leroy Sané, uno de los futbolistas destacados la pasada campaña.



Los hombres de Pep Guardiola lucirán por primera vez la nueva equipación durante la próxima pretemporada en Estados Unidos: el City se enfrenta a sus vecinos del Manchester United el 20 de julio en Houston, antes de medirse con el Real Madrid y el Tottenham Hotspur.

