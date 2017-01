Manchester City golea al West Ham en FA Cup

Manchester

El Manchester City de Pep Guardiola infligió este viernes en Londres una goleada sin paliativos al West Ham (0-5) y selló su clasificación para la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra (FA Cup).



Los azules de Mánchester resolvieron, en apenas 40 minutos, el partido estrella de la jornada copera, un duelo, a priori, complicado, puesto que se medían con un rival de la Premier League.



Yaya Touré, de penalti, Havard Nordtveit, en propia puerta, y David Silva anotaron en la primera mitad y Sergio Agüero y John Stones ampliaron la cuenta en la segunda parte para apear del torneo a un deprimido West Ham, en el que el técnico, Slaven Bilic, podría tener las horas contadas.



Tal y como prometieron en los días previos, ni Pep Guardiola en el City ni Bilic en el West Ham se tomaron la Copa a broma y salieron de inicio con sus mejores onces.



El preparador catalán apostó por un claro 4-2-3-1, con Zabaleta y Touré en el centro del campo, De Bruyne, Silva y Sterling en la mediapunta, y el 'Kun' como referencia arriba.



En los 'Hammers', Adrián, relegado al banquillo en liga, recuperó su puesto en la portería, en un once con nombres como Carroll, Antonio, Lanzini y Feghouli.



Fue mejor en el inicio el equipo de Guardiola, aunque la primera ocasión del choque la tuvieron los de casa. A lo 12 minutos, Adrián hizo la primera intervención de mérito de la noche al rechazar desde el suelo un disparo a bocajarro de Silva.



Acto seguido fue Willy Caballero el que tomó protagonismo al evitar el primer gol de los de la casa con una buena atajada a un lanzamiento desde la frontal de Antonio.



El punto de inflexión llegó pasada la media hora (m.33), cuando el árbitro pitó un dudoso penalti de Ogbonna sobre Zabaleta. El argentino había recibido un buen balón filtrado de Silva dentro del área de castigo cuando fue zancadilleado por el central transalpino.



Touré no falló desde los 11 metros y subió el 0-1 al electrónico para júbilo de los 9.000 aficionado 'Citizens' que acompañaron a su equipo en Londres.



Apenas dos minutos después del tanto del marfileño llegó la ocasión más clara del West Ham, pero Feghouli, con la portería libre y todo a favor, no acertó a empujar entre los tres palos un balón rechazado a disparo de Antonio.



Con los londinenses todavía 'tocados' por el gol de Touré y el error clamoroso de Feghouli llegó el segundo del City: en el 41, Nordtveit intentó evitar que Sterling rematara un centro de Sagna e introdujo la redonda en la meta de Adrián.



La sentencia la puso sólo un minuto más tarde Silva, cuando remató a placer un contragolpe liderado por Sterling que cogió a la defensa local dormida. El internacional español dejó sentado a Adrián y subió el 0-3 al marcador para dejar el partido visto para sentencia antes, incluso, de llegar al descanso.



El cuarto de los de Pep no tardó en llegar; a los cinco minutos de la reanudación, cuando Agüero empujó con el tacón un disparo desde la frontal de Touré.



Movió fichas Bilic en busca de la reacción y dio entrada a Noble y a Payet en lugar de Lanzini y Carroll, mientras que Guardiola también repartió minutos, introduciendo a los españoles Nolito y Aleix García por Silva y De Bruyne.



El carrusel de cambios mermó ligeramente el ritmo de partido, descafeinado en la segunda mitad, y que fue quedando huérfano de público desde antes del minuto 65.



A falta de seis minutos para el final, y con ambos equipos jugando "al tran tran", Stones se sumó a la fiesta y subió la 'manita' al marcador del London Stadium. El joven central cabeceó a la perfección un medido saque de esquina de Nolito y, con la ayuda de la tecnología de línea de gol, se apuntó el quinto de la noche para cerrar la goleada y el pase del City a cuarta ronda del torneo más antiguo del mundo.