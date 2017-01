El City gana y recupera el tercer puesto de la Premier

Manchester, Inglaterra

El Manchester City de Pep Guardiola se repuso este lunes a la tempranera expulsión de Fernandinho y derrotó con la mínima al modesto Burnley (2-1) para recuperar la tercera plaza de la Premier League.



La tercera tarjeta roja de la temporada del centrocampista brasileño -dos en Premier League y una en Liga de Campeones fue esta vez por una dura entrada con los tacos por delante sobre Gudmundsson. La acción condicionó al City, que hasta bien entrada la segunda mitad no consiguió romper el férreo entramado defensivo de los 'Clarets'.



En apenas cuatro minutos, del 58 al 62, los de casa, que llegaban al duelo tras caer en Anfield con el Liverpool (1-0), dejaron el partido prácticamente visto para sentencia: primero el lateral francés Gael Clicky con la derecha y después el argentino 'Kun' Agüero -empezó el partido en el banquillo- fueron los encargados de ver portería para los de Pep.



Descontó poco después, en el minuto 70, el defensa Ben Mee, dando alas a un Burnley que se fue arriba en busca del empate. Y cerca estuvo de conseguirlo en los instante finales, en una buena ocasión que no aprovechó Andre Gray.



No se movió más el luminoso en el Etihad Stadium y el City se llevó un triunfo que le permite recuperar la tercera posición de la tabla, a falta de los partidos de Tottenham y Arsenal, frente a Chelsea y Bournemouth, respectivamente.