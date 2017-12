Bristol City elimina al Manchester United de Copa

MANCHESTER, Inglaterra

El modesto Bristol dio la sorpresa este miércoles en los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa al dejar en la cuneta al vigente campeón, el Manchester United, al que derrotó 2-1 con un gol en el minuto 90+3.

Con la Premier muy complicada, a 11 puntos de sus vecinos del Manchester City, los hombres de José Mourinho dejaron escapar una oportunidad de llevar un trofeo a sus vitrinas esta temporada, y lo hicieron ante el rival más inesperado y de la forma más dolorosa.

"Ellos jugaron brillantemente, lucharon como si fuera el partido sus vidas. Y probablemente lo era. Un día bonito para el futbol. Un equipo de una división inferior ganó. Es un gran día para ellos", se resignó Mourinho.

"En la primera parte nos faltó la intensidad que ellos tuvieron. Física y mentalmente. Era como un día más en la oficina para mis jugadores. Y como si alguno de ellos no quisiera haber venido a la oficina", añadió.

El Bristol, único equipo que no es de primera presente en los cuartos de final, se adelantó por medio de Joe Bryan (51), que firmó un magistral zurdazo. El sueco Zlatan Ibrahimovic estableció el empate para los 'Red Devils' en un lanzamiento de falta que se coló por el hueco de la barrera (58), pero en el último suspiro Korey Smith provocó una de las sorpresas del año al anotar con un remate a la media vuelta luego de un buen control con el pecho desde dentro del área.

El Manchester United formó con 10 jugadores nuevos en el once inicial respecto a los que jugaron el último partido de la Premier ante el West Bromwich (2-1). No obstante, presentó un once de garantías con el internacional argentino Sergio Romero bajo palos, su compañero en la 'Albiceleste' Marcos Rojo en el eje de la zaga, el francés Paul Pogba en la medular, y Antony Martial y Marcus Rashford acompañando a 'Ibra' en ataque.