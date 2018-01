"Temí que el mordisco a Chiellini me impidiera fichar con el Barcelona": Suárez a Piqué

Barcelona, España

El jugador uruguayo del FC Barcelona Luis Suárez ha sido entrevistado por su compañero Gerard Piqué en una charla sobre la carrera internacional del delantero en la que el '9' confesó, entre otras cosas, que llegó a pensar que el mordisco a Chiellini en el Mundial 2014 y su posterior sanción le impedirían fichar por el Barça, al producirse el incidente con las negociaciones abiertas.



"Llega el partido de Italia en el cual ganáis, pero hay, bueno, el incidente con el mordisco con Chiellini. Tú cuando lo haces durante el partido, ¿hasta que acaba el partido ya estás pensando en lo que te va caer? O es una vez acabado el partido que dices 'uf, creo que la he liado'?", le preguntó Piqué a su compañero en la entrevista para 'The Players' Tribune' recogida por Europa Press.



Fue durante la cita de Brasil que Suárez había empezado a negociar con el FC Barcelona y llegó a pensar que ese mordisco y la posterior sanción de 9 partidos con Uruguay y 4 meses sin poder jugar a fútbol le impedirían ser blaugrana. "Aparte de estar pensando en el Mundial y pudiendo cumplir mi sueño que era venir al Barça, se me había ido todo por la borda", se sinceró el uruguayo.



"Creo que a los días, antes de que me echaran del Mundial, ahí es cuando hablo en su momento con Zubizarreta y con el presidente, diciéndome que me quedara tranquilo que el Barça igual todavía me quería. Y no tengo problemas de decirlo que lloré de que me estuvieran aceptando", se sinceró Suárez ante Piqué, que aseguró sentir "orgullo" por el comportamiento del uruguayo dentro y fuera del campo.



Y Suárez, consciente de lo que hizo, explica que arrancó a llorar en el vestuario sabiendo que se perdía el Mundial. "Me di cuenta en seguida. Hacemos el gol a los diez minutos y yo no lo festejo tanto como lo festejaría, ya estaba pensando en el después. No quería aceptar la realidad, negando, llorando, todo. Fue un momento muy, muy dolorido para mí, para el grupo. Y obviamente que a uno le afecta, le duele todo eso lo que haya pasado, ¿no?", comentó.



Piqué, en otra entrega de entrevistas a compañeros como Leo Messi o excompañeros como Neymar, recibió a quien llama 'Gordo' dispuesto a sacarle más interioridades y anécdotas sobre sus partidos con Uruguay, empezando por el gafe de su debut con expulsión e incluso rememorando un Mundial Sub-20 en el que ambos se enfrentaron en el primer partido.



Tras esa cita con la Sub-20 Luis Suárez ya iría siempre con la absoluta, con la que ha disputado un total de 95 partidos y ha marcado 49 goles desde el debut a los 20 años el 7 de febrero de 2007, teniendo siempre como seleccionador al 'Maestro' Óscar Tabárez. "Hoy en día es un ejemplo, es un referente en Uruguay. Es palabra sagrada el 'Maestro' por lo que ha hecho para Uruguay", explicó Suárez.



Y con Tabárez irán al Mundial de Rusia de este próximo verano en busca del cetro que tuvieron bastante cerca en Sudáfrica 2010 cuando llegaron a semifinales. Perdieron ante Holanda sin Suárez, sancionado al ser expulsado en cuartos ante Ghana por una 'parada' sobre la línea de gol que permitiría a los 'charrúa' ir a los penaltis y ganar la tanda.



De hecho, Piqué recordó al uruguayo que siempre que ha jugado en un Mundial ha ganado, pero cuando ha estado sancionado o lesionado, Uruguay ha perdido. Y, a sus casi 31 años, confía que en Rusia siga teniendo esa fortuna. "Hay muchas selecciones fuertes hoy en día y está muy complicado, muy parejo va a estar. Siempre va a haber una selección sorpresa, hay que tener cuidado con todos. ¡Favorito Uruguay!", comentó entre risas.



"Uruguay está muy entusiasmado con cómo venimos los dos (Cavani y él) hoy en día a nivel europeo, a nivel mundial, somos referencia para Uruguay. Y creo que eso da ganas a la gente de estar entusiasmada, de tener alguna esperanza. Y bueno, lo que trataremos de hacer con Edi es hacerlo de la mejor manera posible para intentar tener ese porcentaje de llegar lejos con Uruguay, ¿no?", señaló sobre Rusia, en el posiblemente último Mundial para él o para Edinson Cavani.



Pero de la última mundialista, la de Brasil 2014, no tiene buen recuerdo. Llegó mermado por una lesión de rodilla que le obligó a pasar por quirófano. No pudo jugar en el debut ante Costa Rica, con derrota para Uruguay, pero Suárez asegura que trabajó al máximo para llegar a tiempo de jugar ante Inglaterra e Italia, y lo hizo.



"Jugar contra Inglaterra y hacer los dos goles, la verdad que fue para mí fue el momento más emotivo que viví con mi carrera como jugador de la Selección. A pesar de los títulos y de los Mundiales anteriores, por todo por lo que significó mi recuperación y la del fisio que me acompañó", explicó.



Tras ganar a Inglaterra (2-1) Uruguay se lo jugaba todo ante Italia, a la que ganaron. Pero el citado y recordado mordisco de Suárez a Chiellini que le costaría el ser expulsado del Mundial impidió que pudiera ayudar a su equipo en los octavos de final contra Colombia, con la consiguiente derrota (0-2) de los celestes.



El toque final a la entrevista fue la única preguntad sobre el Barça y la actualidad, y no sobre la carrera internacional de Suárez. Piqué preguntó al '9' si este año ganarían algo con el Barça, y Luis Suárez respondió con un: "Sí, seguro. Yo lo firmo, ya".