Louis Van Gaal no se retira

Ciudad de México

El holandés Louis van Gaal, el lunes, reveló que dejaría la dirección técnica por "motivos familiares".

Sin embargo, 24 horas después, el ex estratega del Manchester United, en entrevista con la Cadena Ser en el programa El Larguero, reculó y reveló que solo se tomará un año sabático.

"No me retiro, sólo me voy a tomar un año sabático y después decidiré; depende de las ofertas", dijo el técnico.

Hace poco menos de un mes, el Valencia de España contactó a Van Gaal para asumir el cargo en el banquillo, aunque jamás hubo una respuesta positiva por parte del holandés.