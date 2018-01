Juegos de Los Angeles FC se transmitirán por Youtube TV

El naciente equipo de la Mayor League Soccer (MLS) Los Angeles FC, donde milita el delantero mexicano Carlos Vela, anunció mediante un comunicado que sus partidos como locales serán transmitidos a través de Youtube TV, además, la empresa fungirá como uno de sus patrocinadores.

"YouTube TV es una ambiciosa e innovadora marca y estamos orgullosos de exhibirla presente en nuestra playera y en nuestra comunidad. Estamos entusiasmados en brindarles a nuestros aficionados una nueva y creativa forma de ver los partidos de LAFC en un solo lugar durante nuestra temporada inaugural", informó el club estadunidense.

Everything you need to know about the historic deal between @YouTubeTV and #LAFC



📰 https://t.co/WVe840lvQ4pic.twitter.com/7YIycwWIvC