Jugador francés acusa a Paco Jémez de tratarlo como una 'mierda'

Las Palmas, España

En entrevista con el Diario Marca, el jugador francés de La Palmas, Löic Remý, denunció a Paco Jémez, actual estratega del equipo, que lo ha tratado como una 'mierda', luego de que el atacante afirmara que el ex estretega de Cruz Azul le dijo que 'ni siquiera contaba con él', dado a que el galo llegó un minuto tarde en su primer día de trabajo.

"No puedes apartar a dos jugadores en tu primer día de trabajo en un nuevo equipo por llegar un minuto tarde", sostiene el francés, que suelta una frase definitiva: "El entrenador me trató como si fuera un pedazo de mierda", dijo Remý a Marca.

Por otro lado, el ex jugador del Chelsea y ex seleccionado de Francia, mencionó que no volvería tras esta falta de respeto, puesto que él, si bien no era el máximo referente del equipo, sí era el goleador de Las Palmas.

"No vuelvo porque lo que pasó fue una falta de respeto total por parte del entrenador. No digo que yo fuera el jugador clave, pero sí era el máximo goleador y de repente me ponen a un lado. Estoy muy decepcionado por tener que dejar este club, porque quería pelear hasta el final de temporada para mantener al equipo en Primera División, pero llegó el entrenador y decidió ponerme a un lado", sentenció.



Asimismo, la directiva del equipo ha pedido el entrenador del equipo, Paco Jémez, que vuelva a contar con el delantero francés Loïc Remy, descartado por el técnico a su llegada al banquillo, según ha asegurado hoy el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, en una rueda de prensa.

Miguel Á. Ramírez: “Respecto a Remy, la comisión deportiva le pidió al entrenador que meditara sobre su decisión y el míster nos dijo que lo iba a estudiar”. — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 15 de enero de 2018

Rémy, máximo goleador con cinto tantos en doce partidos ligueros, fue rechazado, junto al marroquí Oussama Tannane, por el entrenador isleño, una decisión "basada fundamentalmente en lo deportivo y también en lo disciplinar", según dijo el pasado viernes en Valencia ante los periodistas, aunque el club no quiere hacer públicos los motivos que esgrimió Jémez para dejar de contar con ellos.

Miguel Á. Ramírez: “Si hay que dar marcha atrás no entiendo por qué no se acepta que eso pueda suceder. Creemos que debemos reconsiderar esa postura y así se lo hemos hecho ver al entrenador sobre Remy”. — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 15 de enero de 2018

Las Palmas no ha dado un plazo de tiempo concreto al técnico para que responda a su petición, pero el club entiende que la vuelta del francés "es lo mejor", porque tiene un alto coste económico y no le encuentran nuevo destino, y porque en la plantilla ahora solo hay un delantero centro específico, el argentino Jonathan Calleri.