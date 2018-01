Rémy es un mentiroso, no quiero saber nada de él: Jémez

Ciudad de México

Luego de que Löic Rémy dijera que Paco Jémez lo trató “comosi fuera una mierda”, el técnico de Las Palmas contestó a las declaraciones deljugador diciendo que “es un mentiroso”, motivo por el cual fue separado delclub.

“Voy a dejar claro el tema de Rémy. Si no se entera lo quedigo, que se compre un diccionario. Hablé con él delante de 30 personas; no séa quién le faltan las pelotas, Rémy es un mentiroso porque no cuenta la verdad”,declaró el ex entrenador de Cruz Azul.

El técnico español dejó en claro que el jugador mostrabaindisciplina dentro del equipo, pues siempre llegaba tarde a losentrenamientos, situación que no piensa permitir en ninguno de los elementos dela plantilla.

“Él incumplió unas normas que ya estaban establecidas en elclub y yo le dije que no iba a contar con él. El tema Rémy para mí se haacabado. Es un jugador al que hemos intentado ayudar y he dicho que no loquiero aquí; lo que le deseo es que le vaya muy bien, que siga jugando al futbol,que siga haciendo lo que quiera si se lo permiten pero aquí, desde luego no”,finalizó Jémez.