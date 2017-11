Chicharito y el tormento en West Ham

Ciudad de México

La telenovela que ha librado Javier Hernández durante esta temporada no podía tener un peor antagonista. El Chicharito la ha pasado verdaderamente mal en West Ham, vestido de Hammer; el mexicano apenas completa cuatro anotaciones a varios meses de que comenzara la temporada y no solo eso, el equipo naufraga en el puesto 18 de la clasificación, con nueve puntos en sus primeros once compromisos, y, para empeorar más la situación, David Moyes, un timonel que ha declarado abiertamente que el atacante no es de su preferencia, asumió hace unos días el timón, en relevo de Slaven Bilic.



Cansado de la exigencia física de la Bundesliga y después de haber demostrado su calidad e idilio con el gol en el Bayer Leverkusen, luego de un par de campañas, Hernández decidió cambiar de rumbo y el West Ham apareció en el panorama tangible, ofreciéndole a Javier la estelaridad que poco a poco había perdido en Alemania. Cifras no oficiales indican que fue el fichaje más costoso para el cuadro londinense en el verano (16 millones de euros). El delantero formado en Chivas arribó junto a elementos como Pablo Zabaleta o Marko Arnautovic, con el fin de reforzar todas las líneas.



Los números son tan fríos como el clima del estadio Olímpico, donde es local el West Ham. Chicharito totaliza 12 intervenciones, entre Liga y Copa y solo cuatro tantos, todos, precisamente en la primera competencia mencionada. Son cifras muy bajas para un futbolista que depende al cien de los festejos para evaluarle y más, para un ariete que se ha mantenido como fijo en las alineaciones de los Hammers. Además de seis derrotas y las goleadas ante el United, Southampton y Newcastle precipitaron el cese de Bilic, que contemplaba de lleno a Hernández.



Hoy, sin dejar de lado la complicada realidad del club, en detrimento del atacante, se suma la presencia de David Moyes, el autor intelectual de su partida en el Manchester United. Los antecedentes son contundentes. A mediados del 2013, con el adiós de Sir Alex Ferguson de los Red Devils, llegó el ahora entrenador del West Ham y con él, las consideraciones para Chicharito disminuyeron, lo mismo que su participación en el campo; versiones de la prensa inglesa aseguraban que la relación era nula entre estratega y dirigido, y que incluso, el propio Moyes había solicitado la baja de Hernández, que al final sí se dio. Aquí, la estadística refuerza los supuestos: con David, el mexicano apenas cinco compromisos como titular.



Con su reciente nombramiento, los cuestionamientos hacia Moyes no se hicieron esperar. Hace un par de días, en una entrevista concedida a The Guardian, el director técnico habló de las cualidades de Chicharito, no sin antes mandarle un mensaje entre líneas a Javier: "Es un gran goleador, lo conozco bien, es un brillante finalizador. Aquí será tratado de la misma manera que antes: si juega bien y marca, no hay problemas. Si no, será igual que el resto". La única vía para hacerle cambiar de parece a David es con goles, esa será la solución para Hernández. El futbol le da una revancha años más tarde.



La situación no es tan sencilla. Chicharito tendrá cierto crédito inicial con Moyes, pero si los goles no llegan, está claro que el entrenador buscará más opciones y Javier sería relegado a suplente. Tres años ligan a Hernández con Londres, pero la prioridad del delantero, sin duda, es mantenerse en activo… ¿Cómo concluirá todo este drama? No se sabe, aunque son los medios británicos los que filtraron que debido a esta disputa, al final de la temporada, traerían a Quique Sánchez Flores para suplir a David, sin importar cuál sea el desenlace de la campaña.



CON MALAS EXPERIENCIAS

Los antecedentes de futbolistas mexicanos en el West Ham no son favorables para Javier Hernández. Antes de su irrupción en el cuadro londinense, Guillermo Franco y Pablo Barrera militaron con los Hammers, pero sin éxito alguno; su estancia se redujo a una temporada y luego, abandonaron el equipo con más decepciones que anécdotas positivas en la memoria. En el caso del atacante naturalizado mexicano, su fichaje se dio antes del Mundial de Sudáfrica 2010, justa a la que llegó con 21 encuentros y cinco anotaciones. Al término del torneo con la selección mexicana, el conjunto inglés le dio las gracias.



Casualmente, después de dicho Mundial, Pablo Barrera emigró de Pumas al West Ham. Se le auguraba un futuro inmediato prometedor en la Premier League y los que le conocían se animaban a decir que su estilo de vértigo y desborde le ubicaría pronto en un equipo de mayor relevancia. No fue así. Su actividad se redujo a apenas más de 10 compromisos y en algunas ocasiones fue empleado hasta como un lateral más. Al final de su primera temporada, el extremo salió del equipo y se refugió con Javier Aguirre, que por entonces comandaba al Real Zaragoza de España.

SUS NÚMEROS EN LIGA

EQUIPO TEMP. J G



Manchester United 2010-11 27 13

Manchester United 2011-12 28 10

Manchester United 2012-13 22 10

Manchester United 2013-14 24 4

Real Madrid 2014-15 23 7

Bayer Leverkusen 2015-16 28 17

Bayer Leverkusen 2016-17 26 11

West Ham United 2017-18 10 4



COMO TITULAR EN MANCHESTER



PARTIDOS TEMPORADA



15 2010-11

18 2011-12

9 2012-13

5 2013-14



LOS REFUERZOS



NOMBRE COSTO



Javier Hernández 18 MDE

Marko Arnautovic 15MDE

Joe Hart 13MDE

Sead Haksabanovic 1.5 MDE

Pablo Zabaleta Llegó libre



LO QUE RESTA DEL AÑO



PARTIDO FECHA



Watford vs West Ham 19/11

West Ham vs Leicester 24/11

Everton vs West Ham 29/11

Manchester City vs West Ham 3/12

West Ham vs Chelsea 9/12

West Ham vs Arsenal 13/12

Stoke City vs West Ham 16/12

West Ham vs Newcastle 23/12

Bournemouth vs West Ham 26/12

Tottenham vs West Ham 31/12