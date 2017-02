Steven Gerrard volverá a jugar en estadio de Anfield

Ciudad de México

El exfutbolista de Liverpool, Steven Gerrard, volverá a jugar en el estadio de Anfield el próximo 25 de marzo cuando participe en un partido benéfico ante Real Madrid.

"Estoy muy emocionado. Recuerdo cuando hace un par de años jugué mi último partido en Anfield. He visto muchos partidos aquí y estoy ansioso por saltar al campo y jugar contra Real Madrid con todos mis ex-compañeros, no puedo esperar", señaló el ex seleccionado inglés en la página del club.

Desde su retiro en noviembre del año pasado, "Steve G" ha operado como entrenador de las fuerzas inferiores de Liverpool, con el objetivo de formarse como director técnico y convertirse eventualmente en el mandamás del primer equipo.

La última vez que Gerrard pisó Anfield como jugador fue el 15 de marzo del 2015 en la derrota 3-1 ante Crystal Palace en la Liga Premier, antes de abandonar a los "reds" para ir a la MLS donde finalizó su carrera como futbolista en el Galaxy de Los Ángeles.

El legendario jugador británico compartirá cancha con ex compañeros del Liverpool como Robbie Fowler, Jamie Carragher, Ian Rush, Patrik Berger, Luis Garcia y Daniel Agger.

El compromiso servirá como una revancha del partido benéfico disputado en 2015 entre ambas escuadras en el Santiago Bernabéu. El equipo "blanco" contará con jugadores históricos como el brasileño Roberto Carlos, el portugués Luis Figo y el español Emilio Butragueño.