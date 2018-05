“Los minutos iniciales, la clave para el Liverpool”: Fernando Palomo

Ciudad de México

La edición 2017-2018 de la UEFA Champions League tendrá, sobre el césped del Estadio Olímpico de Kiev, su desenlace, cuando el Real Madrid, actual bicampeón de Europa, se mida al Liverpool, equipo que no asiste a una Final de Liga de Campeones desde la edición 2006-2007, y no es Campeón desde la 2004-2005.

Por ello, los comentaristas y analistas de ESPN, Fernando Palomo y el Campeón del Mundo en 1978, Mario Alberto Kempes, en entrevista con La Afición, revelaron algunas de las claves que pudiesen decantar el partido, además de las posibles repercusiones que este duelo podría tener.

UN PARTIDO DE MOMENTOS

Suerte, mística o simplemente la camiseta. Sin jugar bien, siendo rebasado, además de ser acompañado de polémica, así ha librado el Real Madrid sus últimos tres partidos en Europa, previo a esta Final.

Una de las constantes que quedaron en evidencia por parte del Madrid en esta tercia de encuentros, que comprenden el duelo de vuelta de Cuartos de Final, ante la Juventus, y los 180 minutos de las Semifinales, ante el Bayern Múnich, fue la dificultad que los merengues tuvieron el arranque de cada uno de estos duelos, o bien, durante el resto de los 45 minutos iniciales, momentos que fueron aprovechados tanto por la ‘Vecchia Signora’ como por los Bávaros para sacar ventaja y mantener, durante gran parte del partido, el dominio sobre el conjunto de la capital española.

Ante ello, Palomo recalcó la importancia y especial énfasis que tendrán que dar los dirigidos por Klopp a los instantes que encuentren al arranque del partido o al resto de los momentos que lleguen a consolidar en cuanto a buen futbol y buena forma técnica y táctica, financiados mediante su juego por las bandas y la tenencia del esférico.



"Ninguno le gana en hambre al otro. El Liverpool, así como lo señalas, es un equipo que sufre mucho cuando le quitan el balón; le pasó contra el Manchester City y le pasó igualmente contra la Roma. El Liverpool sabe perfectamente lo que les espera el sábado y la clave será aprovechar esos momentos que vaya a tener durante el partido, sobre todo, muy probablemente, al arranque, así pasó contra la Juve y contra el Bayern. Los deberá de aprovecha al máximo, porque el equipo de Zidane en una ráfaga te mata. Y mencionar, también, que en la Premier, en ocasiones se han llegado a encontrar con equipos técnica y tácticamente más ordenados que el propio Madrid”, mencionó para La Afición.





Asimismo, destacó que otra de las grandes claves para el Liverpool es la gran verticalidad que poseen por los costados, en especial por la banda izquierda, la cual está a cargo de Marcelo.

En cuanto al Madrid, el cronista mencionó que el cuadro blanco no ganará este partido por experiencia como primer factor, sino que se lo podrá adjudicar por los momentos que deje ir el Liverpool y por la pegada que llegue a tener al frente, dado que es un conjunto que puede sacar resultados en los minutos finales, aunque también, en caso de tener pasajes como los que mostró ante la Juventus y el Bayern, bien pudiera verse en una desventaja importante muy rápido.

“El Madrid entiende a la perfección que las eliminatorias en estas instancias son a dos partidos, y que su eventual pase a la siguiente ronda, corría mucho de lo que hiciera en el primer duelo. Así lo hizo en la ida contra el PSG, y así lo terminó haciendo en Turín y en Múnich. A partir de ahí, jugó la vuelta en este contexto, o sea, con la necesidad del rival, y con ello, en ese mismo plano, los hicieron ver mal; con la Juve tuvo que recurrir a ese penal tan discutido y en ambos partidos ante el Bayern. Evidentemente todo esto cambia para la Final del sábado; el Madrid, aunque sea el actual bicampeón y tenga tres títulos en los últimos cuatro años, por supuesto que no va a despreciar, porque nadie mejor que ellos y Zidane saben lo que cuesta llegar a esta instancia, y más ahora que el Madrid, en este lapso, ha regresado a lo más alto de Europa tras 12 años de sequía entre la novena y la décima Champions. El Madrid, si gana el sábado, como te mencionó será por los momentos que deje el Liverpool en el campo y sabemos que el Madrid te llega a capitalizar en el minuto 93”, mencionó el periodista.







En contraparte, para el ‘Matador’, la experiencia con la que cuenta el Real Madrid será determinante en este duelo, argumentando la poca experiencia en este tipo de duelos y la juventud que atañe el equipo dirigido por Klopp.

“Sin duda lo que dices es importante, pero como dice Fernando, este partido es muy diferente, esos antecedentes de Cuartos y de Semifinales quedarán como una lección. Ahora, tendrán que aprender de eso y el Liverpool será un rival complicado, pero es un conjunto sin experiencia, a lado de un cuadro como el Madrid y me parece que eso será determinante. Esto será de momentos y sabemos de sobre que si no aprovechas lo que te da el Madrid, ellos te van a matar en un ataque y será importante que el Liverpool no se relaje en caso de empezar con la ventaja”, mencionó Kempes a La Afición.

ES AHORA O NUNCA

El Olímpico de Arenas fue el último escenario que presenció una Final de Champions para el Liverpool. En más de una década, los Reds Ese ha sido el tiempo que el Liverpool ha tardado en regresar a esta instancia de Liga de Campeones.

Desde entonces, el cuadro del norte de Inglaterra perdió una liga que tenía en sus manos, ante el Manchester City; llegó a tener problemas de descenso; dejó de estar en los primeros sitios de la Premier League, además de caer en una Final de Europa League contra el Sevilla. En alusión a esto, Palomo y Kempes recalcaron que, en caso de perder, esta podría ser una oportunidad que difícilmente regresará para el Liverpool en años próximos.





En caso de ganar esta Champions, los Reds romperían el empate que mantienen con el Barcelona y al Bayern Múnich, puesto que –actualmente- estos tres conjuntos poseen cinco ‘Orejonas’, sin mencionar que los ingleses, en caso de salir victoriosos, se colocarían como el tercer equipo más ganador de Europa.

“Por supuesto que la necesidad recae más para el Liverpool. Klopp y todos ellos saben que de no ganar es difícil que en un futuro inmediato regresen a una Final de Champions League; deben de aprovechar el equipo que tienen y, sobre todo, aprovechar el momento por el que pasan muchos de sus futbolistas. Están ante una oportunidad más que histórica, porque, como lo señalaste, si llegaran a ganar el sábado, se pondrían como el tercer equipo más ganador de Europa, sólo por debajo del Madrid y del Milán, rompiendo –por supuesto- el actual empate en títulos que tiene junto al Barcelona y el Bayern”, mencionó Palomo para La Afición.