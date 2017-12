Liga de España se despide de Carlos Vela

Luego de que el delantero mexicano Carlos Vela, anunciará su salida de la Real Sociedad donde jugará su último encuentro ante el Sevilla; La Liga de España se despidió con mensaje emotivo donde lo define como “un GRANDE”.

Mediante su cuenta de Twitter, el torneo ibérico recordó aquel gol de chilena que convirtió el ariete ante el Malaga en el año 2011 acompañado del mensaje “¡Anoeta siempre recordará tus golazos! Hoy se despide de La Liga y de la Real Sociedad un GRANDE, Don Carlos Vela”.

Asimismo, el club le hará un homenaje, repartirán barras luminosas y pedirán a los aficionados que enciendan las linternas de sus celulares al minuto 11 en señal de agradecimiento para el punta del Tri.

Vela jugará el próximo año para Los Ángeles Football Club, la nueva franquicia de la Major League Soccer (MLS).

My new Club in 2018. @LAFCpic.twitter.com/hR0tZ8eLFI