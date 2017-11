Lewandowski, duda para enfrentar a Uruguay y México

Varsovia, Polonia

El delantero Robert Lewandowski se mantiene como duda para jugar en el amistoso que Polonia disputará el próximo 10 de noviembre contra Uruguay en Varsovia, ya que aún arrastra problemas en el muslo.



El propio jugador reconoció hoy en rueda de prensa que la decisión sobre si jugará o no se tomará a última hora.



"Hasta el momento, ni yo mismo sé si será posible", dijo Lewandowski, que el domingo en Varsovia ya fue sometido a una resonancia magnética y un examen de ultrasonidos para determinar el alcance de sus molestias.



La misma incógnita se mantiene de cara al partido amistoso que disputarán Polonia y México el próximo día 13 de noviembre en Gdansk, para el que el delantero del Bayern es también duda.



"Vamos a ver cómo me siento, pero está claro que, si corro algún riesgo, seguro que no jugaré", explicó el ariete polaco, quien destacó que es importante que Polonia adquiera experiencia de cara al mundial del próximo año con amistosos ante selecciones de otros continentes, "donde se juega al fútbol de manera diferente".



El choque ante Uruguay servirá también de despedida para el guardameta polaco Artur Boruc, actualmente jugador AFC Bournemouth de la Premier League, quien con 37 años disputará su último partido con el combinado de Polonia.



Por su parte, Uruguay realizará hoy su primer entrenamiento en la capital polaca, hasta donde ya han llegado todos los jugadores convocados.