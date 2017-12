Goretzka da cabezazo al estilo Zidane

Ciudad de México

El jugador del Schalke, Leon Goretzka dio un cabezazo a Salih Özcan al estilo Zidane en el duelo ante Colonia en la Bundesliga.

La acción se dio luego de que Salih Özcan le cometió falta a Goretzka y, a pesar de que el árbitro la sancionó, este le propinó un cabezazo al jugador sin recibir castigo alguno.

Posterior al partido, Goretzka declaró que no quiso atacar a nadie.

"El árbitro estaba justo al lado. Si hubiera apreciado una infracción, me habría sacado del campo. Yo simplemente me quise reincorporar de forma impulsiva. Reconozco que parece otra cosa, pero lo que es seguro es que no hubo voluntad de atacar: yo no querría lesionar a nadie. Yo no me llamo Zinedine Zidane. Fin de la discusión", mencionó para Sky Alemania.

El encuentro entre Schalke y Colonia culminó con un empate 2-2.