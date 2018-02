Equipo de Las Vegas presume uniforme 'de neón'

Las Vegas Lights FC ya se preparan para dar el salto al futbol estadunidense en la United Soccer League. El cuadro, dirigido por el mexicano José Luis Sánchez Solá ‘Chelis’, presentó los uniformes con los que disputará su primer torneo.

Las casacas recuerdan al estilo de vida de esta ciudad, al utilizar colores en neón, simulando las famosas luces de la Ciudad del Pecado.

Out here having fun widddit. #LightItUp pic.twitter.com/beFIfXP4HO

E inclusive el diseño pensó en los festejos, ya que la parte interior de la prenda cuenta con un rostro feliz, para aquellos jugadores que quieran celebrar y alzarse la playera para que se vea la cara sonriente.

Por su parte, el uniforme de portero será rosado y con características similares a los del resto del equipo, al tener un brillo llamativo.

In case you missed it... peep the official @BLKSportUK goalkeeper jersey. 👀 pic.twitter.com/1UMCmBRUp9