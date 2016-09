Ciudad de México

Landon Donovan jugó su partido 157 con Estados Unidos, el adiós en amistoso contra Ecuador. El técnico Jürgen Klinsmann lo convocó por última vez y le dio la cinta de capitán; cuarenta minutos, su 'bye', así, sin más, en octubre de 2014.

Landon, además, se retiró al final de aquella temporada de MLS; incluso, previo al Mundial de Brasil 2014, Donovan quedó fuera de la lista de 23 jugadores de barras y estrellas.

Sin embargo, casi tres años después, Landon sorprendió en redes sociales con su posible retorno. El 'enemigo incómodo' está de vuelta.

5 GOLES en 12 encuentros en 3 Mundiales (Corea Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica-2010)



El ariete, en los últimos cuatro ciclos mundialistas, fue la pesadilla de México. Irreverente, engreído, arrogante, letal. Donovan, ya de 34 años, autor de 57 goles en partidos internacionales, no disputó su cuarta Copa.

"Siempre tomé las mejores decisiones para mí, y sé que eso no siempre es muy popular. Es fácil juzgar las decisiones de las vidas y de las carreras de otros"... El adiós a la Bestia Negra del Tri fue momentáneo. ¡A escena otra vez!

NACE LA BESTIA NEGRA

Octavos de final de Japón-Corea 2002, Estados Unidos fue el rival, el paso para el quinto partido era casi de trámite: grave error. Diecisiete de junio, en el Estadio Jeonju, Landon Donovan y Brian McBride sellaron un 2-0 de tragedia para el Tri de Javier Aguirre.

"Los futbolistas mexicanos nunca se sacarán de la cabeza, ni del corazón, aquel revés", señaló el ariete semanas después de su actuación en tierra asiática.

ARROGANCIA, SU SEGUNDO NOMBRE

La arrogancia se gana, y así lo ratificó Landon cada vez que enfrentó al Tri en amistosos u oficiales. En febrero de 2008, Capitán América robó un balón a Rafael Márquez, enfiló a portería; volteó, se burló de 'Rafa', dribló a Oswaldo Sánchez y marcó uno de los dos goles con los que EU se llevó el partido. Por si fuera poco, fue el debut de Hugo Sánchez como estratega mexicano.

EL MEJOR LANDON

En la Copa Oro de 2007, Donovan, con un penal, en su casa, revivió a su equipo para llevarse el certamen ante el Tri por 2-1, que dio un boleto a la Confederaciones de 2009, en Sudáfrica, donde el equipo estadunidense mostró su mejor versión; se dio el lujo y eliminó a la España campeona de Europa en 2008, y exhibió su mejor futbol ante Brasil, en la Final, en la que Landon marcó el 2-0 histórico en el primer tiempo; sin embargo, la canarinha remontó en 45 minutos y se coronó por 2-3.

LA ÚLTIMA DE DONOVAN

Hexagonal rumbo a Brasil 2014, 10 de septiembre, Columbus Crew Stadium y Capitán América apareció en otro momento trascendental. Eddie Johnson y Landon Donovan pusieron uno de los tantos clavos que el Tri acumuló en 2013; 2-0 que retrató la hegemonía del terror, un nombre odiado, un hombre figura.

MEMORABLES DE LANDON

El 10 de febrero de 2004, previo a un duelo contra el Tri en el Jalisco, dentro del preolímpico rumbo a la justa en Atenas, Donovan orinó en el césped del inmueble. Capítulo que aumentó el repudio de los fans mexicanos.

You're welcome, México (de nada, México), tuit de @ussoccer que enmarcó el papelón del Tri en el Hexagonal rumbo a Brasil. Barras y Estrellas venció a Panamá y dio al cuadro nacional el derecho al repechaje, situación que días después el propio Landon analizó: "Fue un milagro para ellos y dice mucho sobre el espíritu americano. No me imagino que ellos hiciesen lo mismo si se invirtieran los papeles".