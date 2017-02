El equipo de refugiados dirigido por mujeres que vive con temor a la deportación

Ciudad de México

Cruzaron el mar Mediterráneo en condiciones precarias desde el oeste de África para llegar a la Isla de Lampedusa en Italia, sólo para ser deportados a Alemania, específicamente a Hamburgo, donde los aficionados al equipo St. Pauli y los lugareños decidieron adoptar a estos jóvenes refugiados.

Cuando el senado alemán los motivó para volver a Italia, reunieron a los más jóvenes y los hicieron hablar con uno de los lenguajes más antiguos del mundo: el futbol, publicó el periódico El Mundo de España.

El grueso de la plantilla es de 40 futbolistas, en ocasiones más, en ocasiones menos. Todo depende de las deportaciones que sufran por parte de las regulaciones de la unión europea.

El equipo que nació en 2013 juega partidos contra escuadras antifascistas, antirracistas y, en el mejor de los casos, ante equipos oficiales que se encuentran en pretemporada o postemporada.

Cuatro mujeres voluntarias realizan toda la labor administrativa y deportiva, quienes se encargan de velar por su evolución a pesar de las dificultades.

Algunos de sus jugadores no tienen papeles y están acostumbrados a las bajas importantes en la plantilla; es raro el mes que alguno de ellos no deja el equipo, por lo que no se han animado a formar parte de alguna liga oficial.

Los que logran burlar las deportaciones viven con temor. Saben que cualquier día en cualquier momento les va a tocar aunque mantienen la esperanza de volver a Hamburgo para reunirse a las filas del club.

En este grupo todos tienen cabida, no importa cuándo, cómo ni de dónde llegaron; tampoco importa el tiempo que vivirán en Hamburgo.

El futbol es para todo el mundo, todos tienen derecho a jugarlo. Así lo demuestra el Lampedusa FC St. Pauli.