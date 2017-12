La Liga Española es elegida mejor liga de 2017

La Liga española ha sido elegida como la mejor liga de fútbol del mundo de 2017 en la octava edición de los premios "Globe Soccer Awards", que se celebró en el complejo Madinat Jumeirah de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.

El español Ferrán Soriano, director ejecutivo del Manchester City, ha sido galardonado con el premio "Sport Business", que le fue entregado por Riccardo Silva, presidente del Miami FC; mientras que el alemán Félix Brych fue premiado como mejor árbitro de 2017.

Precisamente, los "Globe Soccer Awards" buscan reconocer no sólo a las estrellas del fútbol, sino también a los clubes, entrenadores, representantes y árbitros del mundo.

.@LaLiga honored with ‘Best League Of The Year’ #GlobeSoccer award presented by Fabio Capello pic.twitter.com/ZiKw3emnj8