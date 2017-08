"Mbappé no está castigado": Leonardo Jardim

Ciudad de México

El entrenador del Mónaco, el portugués Leonardo Jardim, afirmó hoy que la decisión de mantener en el banquillo al delantero Kylian Mbappé durante todo el encuentro con el Dijon, el pasado domingo, se tomó para "protegerlo" y no para "castigarle".

"¿Mbappé sancionado? Para nada, en este momento debemos cuidarle", aseguró el técnico durante una rueda de prensa acerca de la situación del jugador, quien ha mostrado recientemente su interés de ir al París Saint-Germain (PSG), según los medios franceses.

La decisión de que el atacante, de 18 años, no disputara ni un solo minuto en la goleada que el campeón endosó al Dijon (1-4) se tomó pensando en el bienestar "del futbolista y del equipo", añadió Jardim, quien ya explicó tras el encuentro que esta idea no fue suya, sino del Mónaco.

El joven prodigio del futbol galo está pendiente de resolver su futuro y abandonar el club monegasco, quien ha tasado su traspaso en 180 millones de euros, según la prensa francesa.

El PSG le ha ofrecido el segundo salario más alto de la plantilla tras el del brasileño Neymar, 18 millones de euros netos anuales durante 5 temporadas, publicó el pasado 11 de agosto el diario "L'Équipe".

No obstante, este traspaso choca con la voluntad de la entidad del Principado de no vender a un rival en el campeonato doméstico, siempre según la prensa, hasta el punto de que su vicepresidente, Vadim Vasilyev, asegurase que no le importa incluso agotar el plazo del mercado estival de fichajes que se cierra el próximo día 31.