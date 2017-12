Keylor Navas es designado como el mejor jugador de Concacaf

Ciudad de México

El portero costarricense del Real Madrid, Keylor Navas, ha vivido el mejor año de su carrera deportiva con los títulos de Liga española, de Liga de Campeones y Mundial de Clubes, y lo culmina con la designación como el mejor futbolista de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).



"Quiero darles las gracias por la oportunidad de ganar este premio, agradecerles de todo corazón a los que votaron por mí para que esto fuera realidad", dijo Navas en un vídeo divulgado por la Concacaf en sus redes sociales.



El guardameta aseguró que la designación como el mejor de la Concacaf "es una gran motivación para mi carrera y mi vida, y me llena muchísimo de orgullo".



Navas obtuvo este reconocimiento de los "Concacaf Awards" el domingo tras una votación entre los capitanes de selecciones nacionales, entrenadores y aficionados.



"Felicidades Keylor Navas", publicó la Federación Costarricense de Fútbol en sus redes sociales, mientras los medios de comunicación locales han destacado hoy la información y el brillante año que ha vivido el guardameta.



El 2017 quedará en la memoria de Navas pero también en la de los aficionados costarricenses al fútbol, quienes por primera vez vieron a un compatriota ganar la Liga española, así como la Liga de Campeones de Europa y el Mundial de Clubes, ambos por segunda temporada consecutiva.



A esto se suma la Súper Copa de Europa y la de España, para un total de cinco títulos en 2017 para el Real Madrid y el portero costarricense de 31 años, quien suma 10 títulos desde su llegada al club en 2014.



Todos estos logros llevaron a Navas a ser galardonado con el Trofeo EFE como mejor Futbolista Latinoamericano.



Navas también estuvo nominado al premio The Best de la FIFA y consiguió con la selección de Costa Rica el boleto al Mundial de Rusia 2018, que será la segunda aparición del portero en la gran cita del fútbol, tras su magnífica presentación en Brasil 2014.



El último gran reto de Keylor y el Real Madrid en 2017 será el clásico del próximo sábado ante el Barcelona, líder solitario de la Liga, en el que el equipo blanco tiene la obligación de ganar para recortar la distancia y mantenerse en la pelea.



El 2017 también será el año en que se estrene la película sobre la vida de Keylor Navas, un filme que retrata sus años de infancia en su natal Pérez Zeledón, una zona agrícola del sur de Costa Rica, hasta su crecimiento como futbolista que lo hizo llegar a la cúspide en el Real Madrid.



La película "Hombre de Fe", de 100 minutos de duración, se estrenará al público el 28 de diciembre en la mayoría de las salas de cine de Costa Rica y luego será distribuida a nivel internacional.



A sus destrezas comprobadas como futbolista y bailarín, la película esconde otro talento de Navas, pues colaboró en la letra de la canción "Un hombre de fe", interpretada por el costarricense Alex Campos, y que forma parte de la banda sonora del filme.



Pese a los éxitos de 2017, los rumores sobre la llegada de un nuevo portero al Real Madrid persisten, como lo han hecho desde hace un par de temporadas, con nombres como David De Gea, Kepa Arrizabalaga o Gianluigi Donnarumma.



Navas se ha mantenido ecuánime ante los rumores y responde casi siempre igual cuando le preguntan, enfatizando en que competirá por el puesto contra quien sea dando su máximo esfuerzo en los entrenamientos y partidos.



"Soy un privilegiado. Desde que llegué al Real Madrid vine con la ilusión de ganar títulos. Quería escribir mi historia. Poder decir que tengo 10 títulos es un privilegio y una bendición. Ojalá puedan ser muchos más", dijo Navas a Real Madrid TV tras ganar el Mundial de Clubes