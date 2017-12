Mujer irá por la presidencia de US Soccer

Ha surgido la candidatura de Kathy Carter, presidenta de la empresa Soccer United Marketing (SUM), la sucursal de la Liga Profesional de Futbol de Estados Unidos (MLS), que comercializa todo el deporte en Estados Unidos y que es la mano derecha del comisionado Don Garber.

"Estoy analizando postularme para la presidencia de la Federación de Futbol de los Estados Unidos porque el futbol puede y debe convertirse en el deporte líder en Estados Unidos, y creo que podría ayudar a hacer realidad esa visión", dijo Carter en un comunicado que puso a disposición a través de su correo electrónico.



I'm excited to announce my candidacy for President of @ussoccer. Soccer can, and should, become the leading sport in America, and I intend to make that vision a reality. Thrilled for you to get to know me and my vision for the game. https://t.co/8NVQanibatpic.twitter.com/n5TZWnT1SN