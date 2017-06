Juventus vs. Real Madrid en vivo (0-0): MINUTO A MINUTO

Cardiff, País de Gales

No hay fecha ni plazo que no se cumpla, por lo que hoy el camino a la Gran Final de la Champions League ha llegado a su fin en la Ciudad de Cardiff, en Gales, para que sobre el césped del Millennium Stadium, la Juventus y el Real Madrid decidan al campeón de la edición 2016-2017.

MINUTO A MINUTO

ALINEACIONES

Juventus: Buffon, Chiellini, Pjanić, Khedira, Higuaín, Sandro, Barzagli, Mandžukić, Bonucci, Dybala y Alves.

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Ronaldo, Kroos, Benzema, Marcelo, Casemiro, Modric e Isco.

PREVIO

El Real Madrid realiza su calentamiento en Cardiff previo a la Final.

Los dirigidos por Massimiliano Allegri ya calientan en el Estadio Nacional de Gales.

El equipo del Real Madrid hace el reconocimiento de la cancha previo al partido.

Enough time for a quick look around before the serious business gets underway. #UCLfinalpic.twitter.com/Y5rnqr2qks — Champions League (@ChampionsLeague) 3 de junio de 2017

Los merengues llegaron al estadio rodeado de cientos de aficionados.

La 'Orejona' ya está en el Estadio Nacional de Gales.

Los jugadores de la Juve reconocen el terreno de juego.

La Juve ya está en el Estadio Nacional de Gales.

Así luce el vestidor de la 'Veccia Signora'.

El Estadio Nacional de Gales a unas hora de arrancar la Final de la Champions League.

Así luce el vestidor merengue en el Estadio Nacional de Gales.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez visitó a los jugadores previo a la Final.

¡BIENVENIDOS A LA COBERTURA DE LA FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE!