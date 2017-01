Julian Draxler encabeza el nuevo armamento del PSG

París, Francia

El París Saint-Germain (PSG), rival del Barcelona en la Liga de Campeones, presentó este lunes a Julian Draxler, Gonçalo Guedes y Giovanni Lo Celso y dio por cerrado el mercado de invierno, a falta de confirmarse la salida del español Jesé.



"El capítulo de llegadas está cerrado. Jesé (cerca de irse a Las Palmas) está todavía aquí, pero en 24 horas todo puede cambiar", dijo el director deportivo del PSG, el holandés Patrick Kluivert, en conferencia de prensa.



El alemán Draxler, de 23 años y fichado en enero procedente del Wolfsburgo por 38 millones de euros; el portugués Guedes, de 20 años y llegado del Benfica por 30 millones; y el argentino Lo Celso, de 20 años y por el que el PSG pagó 10 millones al Rosario, fueron este lunes presentados como flamantes fichajes de inverno.



De entre los tres, solo Guedes no podrá disputar la Liga de Campeones ante el Barça por haber jugado ese torneo con el Benfica esta temporada.



"Es una pena, pero puede jugar las otras competiciones. Queríamos más de un buen jugador por puesto. Le hemos contratado porque aporta calidad", opinó Kluivert, quien pidió dar tiempo a Lo Celso para adaptarse al fútbol europeo.



El enganche argentino contó que habló con sus compatriotas y actuales colegas del PSG, Ángel di María y Javier Pastore, sobre el club, así como con el también argentino Ezequiel Lavezzi, ex del PSG.



"Me animaron. Me dijeron que la oportunidad era la más acertada, en un club muy grande, con una afición pasional", señaló Lo Celso, quien aseguró que sus características se adaptan al esquema táctico del entrenador español Unai Emery.