Jugador del West Bromwich llora tras fracturar a su rival

Durante el partido entre el Everton y West Bromwich, Salomón Rondón rompió en llanto tras fracturar accidentalmente a su rival, James McCarthy.

El hecho sucedió cuando el jugador venezolano del West Bromwich se disponía a rematar hacia el arco contrario y en ese momento, McCarthy se barrió para tapar el esférico, recibiendo el impacto de lleno y causándole una fractura.

Rondón al ver lo que había sucedido comenzó a llorar en el terreno de juego.

Al término del partido, el técnico del Everton, Sam Allardyce, comentó que "James tiene rotas la tibia y el peroné, ha pagado un precio muy alto por su valentía y deber. Es un golpe muy duro para todos".

Asimismo, Salomón Rondón le mandó un mensaje a James McCarthy esperando su pronta recuperación.

"Absolutamente devastado. Las rivalidades son olvidadas cuando un colega sufre desafortunada lesión. Realmente espero volverte a ver jugando pronto @JMcCarthy_16", escribió en Twitter.



Absolutely devastated. Rivalries are forgotten about when a colleague suffers such an unlucky injury. Really hope to see you back playing again soon, @JMcCarthy_16.#GetWellSoonJamespic.twitter.com/pamazH8fCO