"Yo no hubiera vendido a Chicharito": Mourinho

José Mourinho, entrenador del Manchester United, ofreció una entrevista para la BBC en la que destaca que, si él hubiera estado antes en el club, jamás hubiera vendido al 'Chicharito' Hernández, al argentino Ángel Di María ni al inglés Danny Welbeck.

Javier Hernández dejó el club de los 'Red Devils' en el 2014 tras no contar con la confianza de su entonces entrenador Louis Van Gaal que lo cedió al Real Madrid, cosa que no hubiera permitido el actual estratega del 'ManU'.

"Encontré a un club triste. Manchester United vendió jugadores que yo jamás hubiera vendido ('Chicharito', Di María y Welbeck) y trajo otros que yo jamás hubiera comprado", mencionó el estratega que omitió los nombres de los jugadores que no hubiera traído.

Así mismo, enfatizo que no están listos para ser un club dominante como lo fueron en la era de Sir Alex Ferguson, aunque no descartó pelear cada partido y cada punto.

"No estamos listos para ser una fuerza dominante, hay un espacio pequeño entre la ambición general de suele tener un club grande y lo que nosotros somos en realidad. No traten de ir 10 o 20 años atrás porque no será posible, nunca más", concluyó el entrenador portugués.