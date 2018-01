Mourinho renueva con Manchester United

LONDRES, Inglaterra

El entrenador José Mourinho renovó su contrato con el Mánchester United hasta 2020, con opción a un año suplementario, anunció este jueves el club inglés.

"Quiero dar las gracias a los propietarios (del club) y al señor (Ed) Woodward (vicepresidente del Mánchester United) por haber reconocido mi trabajo entregado y mi dedicación. Estoy feliz por contar con su confianza y por saber que sigo siendo para ellos el entrenador idóneo para continuar guiando este equipo en un futuro próximo", afirmó el técnico portugués, que lleva en el puesto desde 2016, cuando reemplazó a Louis Van Gaal.

Mourinho había llegado a Old Trafford con la misión de devolver a los 'Red Devils' a la cima, después de que Van Gaal sólo pudiera conseguir una Copa de Inglaterra (2016) en dos años.

En su primera temporada en el cargo, la 2016-2017, Mourinho guió al equipo a un doblete Copa de la Liga-Europa League, además de la Community Shield (Supercopa de Inglaterra). Un balance de títulos que compensó el decepcionante sexto puesto en la Premier League.

En esta campaña, el Mánchester United figura en segunda posición en la clasificación de la Premier League y cuenta con 12 puntos de retraso sobre su vecino y gran rival, el Mánchester City, a catorce jornadas para el final.

Si bien sigue en la carrera en la Copa de Inglaterra y en la Liga de Campeones, el United sufrió un golpe anímico en la Copa de la Liga, donde fue eliminado en los cuartos de final por el Bristol City, un equipo de la segunda división.

- "Rendimiento y profesionalidad" -

Woodard estima sin embargo que el exentrenador del Chelsea, el Real Madrid, el Oporto y el Inter de Milán ha efectuado un buen trabajo en su equipo.

"Su rendimiento y su profesionalidad son excepcionales y siempre ha estado implicado en la idea de permitir la eclosión de jóvenes jugadores en el equipo", subrayó el vicepresidente del United.

La renovación de contrato de Mourinho llega tres días después del anuncio del fichaje del atacante chileno del Arsenal Alexis Sánchez, el otro gran asunto que los dirigentes del United querían solucionar en este inicio de año.

A principios de este mes, Mourinho desmintió las especulaciones de la prensa británico sobre que tuviera pensando abandonar el Mánchester United al final de la actual temporada.

"Si quieres preguntarme directamente si me veo la próxima temporada en el Mánchester United, y es lo que supongo que quieres, entonces respondo que sí me veo aquí. Y como dije cuando llegué, me iré cuando el club quiera que me vaya, ya que no tengo ninguna intención de irme", afirmó entonces el portugués.