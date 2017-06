“Todos se entregaron”: Jorge Luis Pinto

Ciudad de México

Las explicaciones no fueron suficientes para para Jorge Luis Pinto, que salió molesto del estadio Azteca, luego del 3-0 que le propinó México a Honduras; sin embargo, el timonel colombiano dijo sentirse orgulloso de su plantilla, por el desempeño de su combinado: “Siento confianza y sigo creyendo que encontraremos el camino a Rusia; estoy tranquilo, porque sé que los muchachos se entregaron. Sucedió que no pudimos producir, que perdíamos la pelota muy fácil”



A Honduras le resta enfrentarse a Panamá, el próximo martes, pensando en replantear estrategias, luego de apenas sumar cuatro puntos en lo que va del Hexagonal Final: “Todavía tenemos la esperanza de ir al Mundial, la idea era sacar puntos del Azteca, pero jugar aquí nunca es fácil. Contra México no se pueden tener concesiones y les dimos espacios, además de desconcentraciones en balón parado, así no podemos hacerle daño a un rival como el que nos enfrentamos”.



Pinto alabó el desempeño del Tri en la parte complementaria, así como la labor de Juan Carlos Osorio, su colega y compatriota: “México tuvo buen futbol, en el primer tiempo me parece que todo estaba equilibrado, manejaron con criterio el balón y nosotros no supimos contrarrestar eso, sobre todo en el segundo tiempo”.