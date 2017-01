'Bolillo' Gómez y Pinto se 'calentaron' en la Copa Uncaf

Panamá

Honduras derrotó 1-0 a Panamá en la tercera fecha de la Copa Centroamericana (Uncaf), que se disputa en el Estadio Rommel Fernández, un resultado que clasifica, además, al equipo hondureño para la Copa Oro 2017.

Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano cuando Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, técnico de Panamá, se encaró con Jorge Luis Pinto, responsable de los catrachos; incluso, la policía tuvo que intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

Pinto, en conferencia, no quiso polemizar sobre su enfrentamiento con su colega; "uno sale herido cuando pierde un partido importante"; sin embargo, "no tengo rivalidad (Hernán Darío Gómez). Yo no le quito ni él me da, no hay ningún problema", finalizó.