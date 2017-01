Jorge Luis Pinto en desacuerdo con Mundial de 48 países

Tegucigalpa

El seleccionador de Honduras, el colombiano Jorge Luis Pinto, quien figuró entre los mejores en el Mundial de Brasil 2014 dirigiendo a Costa Rica, expresó hoy su desacuerdo con que el Mundial de 2026 se dispute con 48 países.



"No comparto esa opinión", enfatizó Pinto en declaraciones a Efe sobre el anuncio que hizo el martes la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), de aumentar a 48 los países que participarán en el Mundial de 2026, sumando 16 con respecto a los 32 que participan desde el Mundial de Francia 1998.



"Me parece que quienes hemos vivido una experiencia mundialista podemos opinar, siento que el manejo de los grupos que había era útil y productivo", afirmó el técnico sudamericano, quien busca con Honduras clasificar al Mundial de Rusia 2018.



"Preparar a un equipo tiene tantos costos, desgaste y tantos compromisos con los jugadores y clubes, como para llevarlos a competir dos partidos y siempre descansando uno", añadió.



En ese sentido considera que un mundial con 48 países sería "muy largo y va a tener solamente 16 equipos al final".



Una Copa del Mundo con 48 países "puede ser un fin, pero personalmente no lo considero de gran validez para un cambio que repercuta en el rendimiento en un mundial", enfatizó el estratega colombiano.



"Me gustaría que el presidente de la FIFA (Gianni Infantino) probara un mundialito en algún país y mirara lo aburrido y el desgaste inconcurrente que hay entre un equipo y otro", recalcó Pinto.



Expresó además que siempre estará con "la fórmula más mágica que se ha encontrado", con 32 países.



También se refirió a los campeonatos locales de fútbol con 18 o 20 equipos como máximo, y dijo que ese tipo de torneos "ni son buenos con once, ni son buenos con 22".