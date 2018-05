Joe Hart se queda fuera de la selección inglesa para el Mundial

El seleccionador de Inglaterra Gareth Southgate no convocó al arquero Joe Hart para el Mundial de Rusia (14 junio-15 julio), prefiriendo a Jordan Pickford (Everton), Jack Butland (Stoke) y Nick Pope (Burnley), según la lista publicada este miércoles por la Federación Inglesa.

Los atacantes Harry Kane (Tottenham) y Raheem Sterling (Máchester City) sí están en una relación de la que se caen los centrocampistas Adam Lallana (Liverpool) y Jack Wilshere (Arsenal).

Convocatoria de Inglaterra para el Mundial

Porteros: Jack Butland (Stoke), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Defensas: Kyle Walker (Manchester City), John Stones (Manchester City), Harry Maguire (Leicester), Kieran Trippier (Tottenham), Danny Rose (Tottenham), Ashley Young (Mánchester United), Phil Jones (Mánchester United), Gary Cahill (Chelsea), Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Mediocampistas: Eric Dier (Tottenham), Dele Alli (Tottenham), Jesse Lingard (Mánchester United), Jordan Henderson (Liverpool), Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace), Fabian Delph (Mánchester City)

Delanteros: Jamie Vardy (Leicester), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City) Harry Kane (Tottenham), Danny Welbeck (Arsenal)

Por otro lado, el FA dio a conocer un peculiar video, en donde diferentes aficionados aparecen en distintas locaciones de Inglaterra, dando a conocer a los jugadores electos para encarar la Copa del Mundo.

For the nation, by the nation. The #ThreeLions’ official @FIFAWorldCup squad announcement. pic.twitter.com/YecUWPUZfJ