Bradley Lowery es apapachado por Jermain Defoe

Hace unos meses Bradley Lowery fue galardonado con el gol del mes de la Premier League y hoy durmió en los brazos de su mejor amigo, Jermain Defoe.

El pequeño aficionado del Sunderland, quien padece cáncer en fase terminal fue visitado por el futbolista y no quería dejarlo ir, por lo que se acurrucó hasta que se quedó dormido a su lado.

“Bradley quiere a Jermain Defoe, no quería que se fuera y se quedó acurrucado con él”, se puede leer en la cuenta de Twitter @Bradleysfight.

Bradley loves @IAmJermainDefoe he didn't want him to leave today and fell asleep cuddling into him #specialbond#bestfriendspic.twitter.com/sn2symKhdv