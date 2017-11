Es el último chance para ganar algo: Mascherano

Buenos Aires, Argentina

El Mundial de Rusia 2018 representa para una generación de futbolistas de Argentina, que lidera Lionel Messi, la última oportunidad de obtener la gloria a nivel de mayores, aseguró este martes el veterano Javier Mascherano.

"Esta es la última gran chance de esta generación para ganar algo", dijo al canal argentino TyC Sports el volante de 33 años, emblema de un grupo de jugadores que tuvo protagonismo hegemónico en la última década.

Argentina jugará el sábado su primer amistoso preparatorio, contra Rusia en Moscú y luego lo hará el martes ante Nigeria en Krasnodar.

Es un conjunto de futbolistas que falló en la conquista de los Mundiales de Alemania-2006 (cuartos de final), Sudáfrica-2010 (cuartos de final) y Brasil-2014 (perdió la final 1-0 con Alemania).

También perdió las finales de Copa América en Venezuela-2007 (3-0 con Brasil), en Chile-2015 (a penales con Chile) y Centenario en Estados Unidos-2016 (a penales con Chile).

Consultado sobre qué rivales preferiría evitar en la primera ronda en la cita rusa, mencionó a España: "por su manera de jugar, que es muy incómoda para nosotros. Es muy difícil sacarle el balón".

Mascherano jugó los últimos tres mundiales y convirtió en uno de los pocos deportistas argentinos en ganar sendas medallas de oro en dos Juegos Olímpicos, los de Atenas-2004 y Pekín-2008.

Si Argentina llegaba a quedarse afuera del Mundial de Rusia 2018, tras clasificarse a duras penas en la última fecha ante Ecuador (3-1), dijo que "no era difícil imaginar, un cambio de ciclo, un cambio de generación".

"Muchos de los jugadores que estamos hace rato, hubiésemos dado un paso al costado. Y también quizás el cuerpo técnico. No sé que hubiese pasado con (el DT Jorge) Sampaoli", expresó.

El ex jugador de River Plate dijo que el problema del equipo albiceleste ha sido "tener tres entrenadores en poco tiempo (Gerardo Martino, Edgardo Bauza y Sampaoli), cada uno con pensamientos diferentes".

"Pero también hay responsabilidad de nosotros, los jugadores, porque no se vio gran nivel de individualidades, salvo en algunos partidos", indicó.

Sobre su futuro en FC Barcelona, dijo que sólo buscará lo que pueda hacerlo "feliz". "No te sé decir hoy en día, no lo he pensado. Todo va muy rápido. No quiero ser preso de las palabras. Buscaré lo que me dé felicidad".