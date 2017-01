'Chicharito' es 'egoísta' en Leverkusen: Bild

Ciudad de México

Según el diario alemán Sport Bild, el Bayer Leverkusen vendería a Javier Hernández, ya que la directiva no toleraría la actitud del goleador.

El diario alemán señaló que las causas de esta posible venta serían que ‘Chicharito’ no es un jugador que juega para el equipo, al cual consideran "egoísta" y que no le ha interesado hacer nuevas amistades; como ejemplo de esto, señalan que el mexicano no asistió a la fiesta de Navidad del club.

El rotativo aseguró que el conjunto de las aspirinas no dejaría salir a Hernández por menos de 25 millones de euros.